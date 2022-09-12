兄弟失和的英國威廉王子及哈利王子10日分別偕同妻子凱特及梅根走出溫莎城堡向民眾致意，睽違2年多英國「王室F4」（Fab Four）罕見合體。英媒先前爆料，父親查爾斯「下令」兄弟倆在女王葬禮前擱置紛爭，不過英國媒體人隨後指出，其實查爾斯根本沒有下令，而是威廉自己主動傳訊息邀請哈利參與公開行程。據悉4人合體前，兄弟倆還先談判，導致行程延後45分鐘。

失和2年、由威廉、凱特、哈利、梅根組成的英國「王室F4」（Fab Four）10日罕見合體。

在哈利王子與梅根脫英、赴美生活，甚至在媒體前控訴英國王室種族歧視以來，被稱為「王室F4」的威廉夫婦、哈利夫婦已經超過2年沒有同框出現在大眾面前，10日四人罕見合體，走出溫莎城堡（Windsor Castle）瀏覽民眾悼唁女王的花束及卡片，讓現場數百王室迷相當驚喜與感動。四人上一次合體是在2020年3月9日大英國協日（Commonwealth Day）活動上。

《星期日泰晤士報》（The Sunday Times）11日報導，這場合體秀得來不易，據悉他們事前經過談判，而且還延長談判，導致從溫莎城堡走出來致意的行程延後了45分鐘。

威廉的發言人表示：「威爾斯親王邀請公爵與公爵夫人加入他與威爾斯王妃，威爾斯親王認為，在家族極其艱難的時刻展現團結很重要。」

英國《每日郵報》（Daily Mail）10日引述王室消息人士指出，威廉接到查爾斯的電話，查爾斯下令兄弟倆在女王葬禮前將紛爭擱置，才讓威廉對哈利遞出橄欖枝。

不過《每日郵報》總編輯凱伊（Richard Kay）11日撰文打臉自家報導，指出根本不是因為查爾斯下令才讓威廉遞出橄欖枝。

The 'Fab Four's' unexpected reunion was NOT on the orders of King Charles III, reveals RICHARD KAY https://t.co/AIX2MQN5q9 — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 11, 2022

凱伊寫道，當查爾斯10日在倫敦登基為查爾斯三世（King Charles III）時，還在蘇格蘭巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）的安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）等人就在城堡外感謝前來悼唁的民眾。

當時就預期威廉及凱特會在溫莎城堡進行類似活動，據悉威廉已經事先向哈利提議，兩對夫妻可以一起步出城堡瀏覽悼唁花束，而在當天的某個時候他傳訊息通知哈利時間，哈利也證實有這封訊息。

消息人士讚嘆：「事情發生得非常快，考慮到他們在蘇格蘭沒有碰面，這真的很了不起。」

凱伊說據他所知，兄弟合體並不是在查爾斯的指示下完成，一名王室消息人士說「絕對不是這樣」。

凱伊認為，查爾斯三世9日在首場演說中罕見公開提到對哈利及梅根的愛，一定讓威廉更有勇氣主動遞出橄欖枝。

據悉威廉認為，在國喪期間展現團結是出於對女王的尊重，知情人士說：「之後的日子將會非常緊張，在沒有干擾的狀況下度過是好事。」

事實上凱伊指出，在女王駕崩之前，近期返回英國的哈利夫妻原本並沒有計畫和威廉夫婦碰面，即便他們居住的浮若閣摩爾小別墅（Frogmore Cottage）距離威廉一家五口的阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）僅700碼（約640.08公尺）。