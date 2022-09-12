國民黨桃園市長參選人張善政牽扯上農委會研究計畫抄襲爭議，他稱因與宏碁有簽訂「終身保密協議」不能全盤托出，民眾黨桃園市長參選人賴香伶對此表示，既然是國家公帑可大方展示，「搞不好貢獻真的蠻大的，應該大方展示你的專業，還有你當時當計畫主持人的領導能力！」

賴香伶12日參加廈門街立體停車場揭牌儀式時，被問及張善政研究案抄襲風暴延燒2周未停歇，她表示，張善政的研究計畫到目前為止沒有主動開記者會說明，讓大家覺得是不是內容還沒準備好，以至於到現在有所謂終身保密的條款，她對此很不以為然，直指不管是政府部門的委託研究案或公文保存期限等，沒有聽過有終身保密的要求。

賴香伶呼籲張善政把合約書看清楚，如果真的是計畫過程3年有不堪回憶的部分，12人團隊可以一起陪開記者會，強調既然是國家的公帑，可以更主動大方的說明，包括怎麼做研究、各國的政策比較、得到哪些經驗落實在現在，都是對國人來講很重要的訊息。

賴香伶說，案子畢竟是有點久以前的事，現在回過頭來看，「搞不好你的貢獻還滿大的！」，所以應該大方展示專業，還有作為計畫主持人的領導能力，才不會讓大家覺得到目前為止就是不願意透明公開的讓國人知道外，好像擔任計畫主持人也沒有盡到位，在選戰過程裡面就變成大家互相猜測，「沒有必要這樣讓現階段選舉變成垃圾時間！」