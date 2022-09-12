中颱梅花目前位於台北東方270公里海面上向北緩慢前進，氣象局持續發布海上颱風警報，警戒區域從東南部外海改為北部、東北部海面，今、明兩天北部、東北部持續明顯降雨，直到明晚颱風才北上離開，預估最快明晚8點半解除海警。

氣象局表示，今天梅花颱風暴風圈籠罩北部、東北部海面，迎風面北部、東北部降雨明顯，雨勢集中在北部山區，氣象局持續發布10縣市豪大雨特報，新竹縣及新北市、桃園市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中、南投山區有局部大雨。

氣象局表示，今晚到明晨（12、13日）受梅花颱風影響，降雨仍集中在北部、東北部，中南部也有間歇雨勢，從今天一直到明天白天都是颱風距離台灣最近的時候，外圍環流影響天氣也最劇烈，等明晚梅花颱風加速北上遠離雨勢才趨緩，預計明晚8點半到11點半間會解除海警。

氣象局表示，周三白天至周四（14、15日）颱風逐漸遠離，北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後南部山區亦有局部短暫雷陣雨。