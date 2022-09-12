台南麻豆產地有農民直接把文旦載到車流多的道路旁「俗俗賣」。（張毓翎攝）

文旦是中秋節必備的應景水果，但過完節後，買氣瞬間急凍，台南麻豆產地有農民直接把文旦載到車流多的道路旁「俗俗賣」，也有農民在自家倉庫求售，當地74歲柚農文洲伯李秋東說，去年文旦順利完售，節後倉庫幾乎是空的；然而，今年白露距中秋僅4天，加上陸禁台灣文旦的衝擊，倉庫現在還有近2萬台斤的文旦待售。

今年文旦白露採收距離中秋節僅短短4天，對柚農在產銷上造成不小壓力。「中秋節後，文旦就很難賣掉了」李秋東說，中秋節前，民眾會買文旦送禮或自用，但是一過了節日，可能因為家裡還剩很多沒吃完的文旦，需求性不高，因此通常柚農一定會在秋節前，想辦法全部賣完。

李秋東每年可生產30萬台斤的文旦，他說，依過往經驗，若那年白露接近秋節，節後大概會剩幾千台斤，不過今年滯銷情況嚴重，倉庫內還有一籃籃堆疊如山的文旦沒賣出。「現在只能賠錢賣了…」他坦言，已有盤商將收購價砍到每台斤10元以下，他也是接受，畢竟加減補貼成本，總比全部血本無歸好。

另有路邊擺攤的柚農說，原本每台斤可賣50到70元，秋節後只能賣35至40元，她滯銷的量與去年同期差異不大，但聽說今年有很多農戶也都剩不少文旦，擔心影響民眾購買意願，她嘆道，如果超過品嘗期仍沒賣完，最後也只能棄置田野做堆肥。

麻豆區農會截至目前收購400公噸的大果文旦，預計收購至500公噸，總幹事孫慈敏說，今年麻豆好的文旦幾乎都完售，但規格外的大果就「較令人頭疼」，不過為了照顧農民，農會很努力增加收購量；市府農業局說，若柚農友面臨節後嚴重產銷問題，市府會盡全力幫忙媒合加工業者收購。