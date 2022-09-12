汎德永業(2247)公告2022年8月合併營收為新台幣37億元，受惠本月BMW、MINI大量到港交車，帶動公司新車銷售業績在民俗月逆勢成長，月增加11.6%，表現優於國內整體新車市場的月減9.9%，更年比大幅成長32%；累計今年1-8月合併營收295億元，亦年增3%，同樣優於國內整體新車市場。

汎德永業表示，BMW重磅電動車效益發酵，iX、i4本月開始放量交車，暢銷車種X3、X4豪華休旅車銷售熱度不墜，加上維修保養業務維持穩健成長態勢，使營運表現不僅未受民俗月淡季影響，反逆勢創下月增11.6%、年增32%的好表現，且明顯優於國內整體新車市場，而從下半年預計到港車數來看，今年BMW與Porsche兩大品牌的交車數都將優於去年，營收成長動能無虞。

看好電動車市場前景，BMW電動車家族再添生力軍，矚目車款全新純電旗艦休旅IX M60正式上市，IX M60具有兩具BMW M eDrive電動馬達，0到100km/h加速僅需3.8秒及續航力達566公里，打造出BMW品牌創立以來的首款豪華純電性能休旅。此外，從豪華旗艦i7 xDrive60預收單也相當火熱情況來看，公司看好電動車的產業發展動能，目前全系列電動車款已搶先啟動2023年式車型配額銷售，預計待新車到港後業績將逐漸發酵。

汎德永業指出，Porsche收單持續熱絡，除熱門車款全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型、熱門休旅車Cayenne Coupe與首款純電動車Taycan外，全新世代的911 GT3 RS ，以及718 GT4 RS等收單情況亦佳，從整體情況來看，Porsche今年收單數較往年更佳，來到新高，雖因目前新車供給情況仍受到國際情勢、晶片供需等因素影響，實際銷售情況需需視到港情況而定，惟BMW、Porsche年度銷售目標並未改變，公司也將持續積極與品牌總代理確認交車時程與爭取更多新車配額，以滿足市場對於豪華進口車的需求。

汎德永業進一步表示，公司看好BMW、Porsche整體市場成長性以及電動車市場趨勢，將持續配合品牌總代理布局充電站建置計劃，積極規劃全台電能生活藍圖，並將於明年起陸續新增3個展示中心，分別為全台最大的保時捷展示中心「台中保時捷4S多功能展示中心」、整合大台北銷售據點及服務能量的「台北士科BMW全功能展示暨服務中心」、全台最大逾7000坪「汎德台中BMW北台中5S全功能展示暨服務中心」等，公司預期隨著新據點落成，經濟規模效益將能進一步發酵，將有助於公司全面搶攻台灣豪華車市場商機。