何豪傑帶著兒子何柏廷客串演出，與謝忻在泳池邂逅。（民視提供）

何豪傑帶著兒子何柏廷客串演出《市井豪門》。（民視提供）

藝人何豪傑的16歲帥兒何柏廷日前甫獲得「2022年全球城市先生」冠軍殊榮，何豪傑11日帶著兒子現身民視備檔8點檔《市井豪門》劇組，馬不停蹄拍攝中，何柏廷將首度客串演出8點檔，將和謝忻在泳池畔邂逅。

何豪傑對兒子獲得選美冠軍並有機會客串戲劇演出感到很榮幸，他說這次演出真的很湊巧，有一天劇組拿一些男模的照片要給謝忻挑選，說要跟她搭邂逅劇情，謝忻就說希望可以180公分以上，正當大家要開始物色時，一旁的他聽到後，就毛遂自薦187公分的兒子何柏廷，且回家詢問兒子的意願，兒子也覺得可以嘗試看看，就促成這一次客串演出機會。

謝忻表示，為了這場泳池邂逅的戲，她整天完全不敢吃澱粉，但又必須泡在泳池內，她拍攝前一直喊餓，直到看到何柏廷就完全忘記飢腸轆轆的感覺。她說之前在何柏廷的學校教過書，所以嚴格來說跟何柏廷的關係是師生，被問會不會排斥姊弟戀？她說完全不排斥，何豪傑卻秒回「但爸爸本人排斥」，何柏廷則大方表示可以跟姊姊喝個咖啡沒問題的。

謝忻首次在戲劇中穿比基尼展現好身材，她表示自己為了這一場戲早上特別先去健身房做拉背、騎飛輪，所以收工決定要好好吃一頓速食餐，她也邀請何柏廷一起，正當他要回答時，何豪傑馬上出聲：「要連同爸爸一起，買雙份的大家一起吃！」

何豪傑表示，會願意帶兒子來拍戲主要是希望他可以體驗演藝圈甘苦，而不是只看到光鮮亮麗的一面。經過一整天的拍攝，他也感覺兒子何柏廷的成熟，除了會主動和他討論腳本外，還會關心他收工開車累不累，讓他感到安慰。