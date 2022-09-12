保誠人壽透過提供多元的健康與財務保障商品，幫助人們實現人生最大的價值。洞察國人對重大疾病保險的需求提升，保誠人壽攜手渣打國際商業銀行於日前獨家推出「保誠人壽美利29外幣終身壽險（定期給付型）」，以美元收付並涵蓋29項特定傷病保險保障，為市場上少數同時涵蓋重大疾病與嚴重特定傷病的保險商品，是消費者進行多元資產配置同時強化健康保障的新選擇。

根據衛生福利部統計，癌症、心血管疾病持續位居國人前十大死因，加上阿茲海默症與慢性病年輕化的趨勢，讓大眾逐漸意識到相關醫療保障的重要性，尤其對於正在衝刺事業和肩負家庭照顧責任的三明治族，若因疾病或意外導致收入中斷，家人將可能承受沉重的經濟負擔。保誠人壽建議處於人生責任高峰期的三明治族，可選擇透過英式分紅「長期持有、保障增值」的特色，儲備子女教育金或退休金，為人生不同的階段做好準備。若遭遇突如其來的風險，含有特定傷病保障的保險商品可在關鍵時刻減輕家人的經濟負擔。

「保誠人壽美利29外幣終身壽險（定期給付型）」涵蓋癌症、急性心肌梗塞、癱瘓、末期腎病變等7項重大疾病保障，以及嚴重阿茲海默氏症、嚴重巴金森氏症、深度昏迷等22項嚴重特定傷病保障，為市場上少數同時涵蓋重大疾病與特定傷病的保險商品。一次給付的保險金可以讓保戶選擇適合的醫療方式，例如標靶藥物、新式治療，或是支應照護費用以及負擔因疾病減少的工作收入。

此外，如果有跨境消費或是外幣投資的需求，美金收付的保險商品，也有助多元資產配置及分散風險。加上三年繳費即可保障終身的商品特色，可以幫助三明治族在事業黃金期早期投入、長期持有，以享有保障增值的優勢。以40歲男性投保本商品為例，繳費3年，基本保險金額美金9萬元，原始年繳保費美金31,500元，折扣後年繳保費美金30,873元。被保險人保險年齡達100歲當年之保單週年日仍生存時，給付「祝壽保險金」美金94,500元，若以中分紅計算，另可獲得「假設紅利分紅保額」美金468,618元，共計美金563,118元（給付後保險契約效力終止）。