鑫龍騰因無入帳，8月營收掛零，累計今年前八月營收6,600萬元，不過，已經取得使用執照的「中正O8」，可望在第四季開始入帳，為了建立庫存，鑫龍騰也大筆砸下5.24億元，購入楠梓區「加州汽車旅館」699.02坪土地，最快明年底才推首購宅。

鑫龍騰（3188）8月營收零，累計今年前八月營收6,600萬元，年減94.84％，鑫龍騰發言人陳宗燦12日表示，主要是因為現階段無屋可售，處於短暫的真空期，預估9月的營收也不是很樂觀。

不過，位於高雄市中正一路旁，緊鄰捷運橘線O8站的「中正O8」建案，因生活機能方便，擁有武廟商圈、大順建國商圈，也鄰近中山高速公路中正交流道，在預售時，已經售出大約80％。

他說，「中正O8」大樓住宅目前鷹架都已拆除，並在9月上旬取得使用執照，可望在第四季開始入帳，密集入帳階段會落在11月和12月，由於已售出的可供入帳金額10億餘元，將為鑫龍騰的第四季帶來較多的營收。

此外，為了因應未來推案需要，鑫龍騰開發也在8月砸下5.24億元，收購位於楠梓區楠裕街的「加州汽車旅館」，基地面積約699.02坪，換算每坪74.18萬元，創下楠梓區地價次高紀錄。

陳宗燦指出，北高雄因台積電效應，導致設廠的楠梓區土地和房價大幅飆漲，看好楠梓的房市，鑫龍騰購地之後，最快規劃明年底才會推出建案，目標鎖定首購族。

鑫龍騰開發去年繳出亮眼成績單，營收14.93億元，主要入帳來來源為高雄仁武區的「鑫藝墅」、小港區「鑫苑」兩個透天別墅案，以及台南安平區的大樓案「領袖特區」，正在新建預售的「鑫天地2」，預計明年第三季取得使用執照及入帳。