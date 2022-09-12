2022年地方公職人員選舉將在年底登場，為端正選風及確保選舉能公平、公正、公開，台灣士林地方檢察署於今(12)日，由檢察長繆卓然率同主任檢察官王碩志、主任檢察官曾揚嶺與麾下檢察官前往蘆洲警分局進行聯合訪視，就實務、法令及個案向分局各所、隊外勤單位主管說明，並指導查賄制暴的工作重點。

檢察長繆卓然於會議中除針對查緝賄選技巧與防制暴力情事及相關法律問題等重點工作，與各分駐（派出）所所長座談、分享經驗，結合歷年選舉情勢與相關參選人員背景，對於可能發生地區或目標，健全情報蒐查，也肯定蘆洲分局對於治安工作各項努力，及有關選前聚眾活動預處作為。

年底市議員選舉選情激烈，本屆第一選區的八里、淡水、石門、三芝等區有意參選6人應選4席，均為多人參選，警方目前沒有受理選舉暴力案件，絕對保持行政中立，維護乾淨選風。

蘆洲警分局表示，選舉期間秉持積極之態度嚴防各類事件影響社會治安及選情，呼籲唯有公正、公開的選舉，才能選出廉潔自持為民服務的政治人物，因此期望民眾若發現疑似有人賄選或暴力介入選舉情事，應立即向轄區警方報案，共創清廉選舉環境。