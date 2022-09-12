嘉義市國中小及公幼不僅班班有冷氣，行政辦公室也能吹冷氣，市府以約2200萬元採購500多台冷氣機安裝在各校辦公室，12日在北園國中舉辦啟用儀式，市長黃敏惠笑說，大家都有冷氣吹，老師脾氣會更好，促進師生關係更加分。

市府教育處長林立生指出，黃敏惠市長重視師生的教育環境，這次公立國中小及市立幼兒園行政辦公室冷氣設備聯合採購案，原本比照國中小班班有教室的採購預算每台4萬元，辦理招標3次都流標。

林立生說，後來追加至4.5萬元、採最有利標方式招標，提高廠商投標意願，才於今年1月11日順利決標，為30所學校安裝507台冷氣，成為全國第1個國中小及幼兒園行政辦公室全部裝設冷氣的城市。

黃敏惠表示，極端氣候及高溫天氣，影響教學品質，市府不斷在永續環保的前提下，優化教學環境，校園吹冷氣所衍生的節能減碳問題，也希望透過學校將聯合國SDGs17項永續發展目標融入教學，系統性導入課程，引導學生關心全球環保議題及採取行動。

林立生說，世賢國小、興安國小目前因耐震補強工程，部分校舍未能裝設外，其他國中小及幼兒園已全部裝設、驗收合格，全市2000多位教師及行政人員都有冷氣吹，教育部每年補助5、6、9、10月共4個月電費。

市府教育處表示，基於節約能源原則，要求依實際狀況需要使用，溫度設定在攝氏26至28度，疫情期間適度開啟窗戶以促進空氣流通，學校也裝設能源管理系統，以有效管理全校冷氣的使用。