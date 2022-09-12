高雄登革熱群聚再擴大！疾病管制署今天公布國內新增2例本土登革熱病例，均居住高雄市前鎮區，分別為40多歲女性及10多歲男性，前者因9月8日發燒、頭痛至診所就醫並通報採檢，後者則是11日公布個案的同住家人，擴大採檢後確診。

疾管署表示，2名個案近期均無國內外旅遊史，主要活動地點以高雄市前鎮區住家附近為主，且病毒與其他前鎮區個案均屬登革病毒第一型，研判屬同起群聚感染。

疾管署發言人莊人祥指出，針對該起高雄登革熱群聚，目前擴大採檢共826人，其中7人PCR陽性（均為已公布個案）、814人陰性，其餘檢驗中，另有1例為診所通報採檢確診。

莊人祥說明，目前高雄市前鎮區登革熱群聚累計9例，分散在3個里，衛生單位已擴大針對13個里清查孳生源。為防範疫情擴散，衛生單位已安排前往個案住家及活動地進行孳生源清除、病媒蚊密度調查及緊急化學防治等措施，並將持續針對個案活動地周邊擴大疫調、採檢，及加強民眾衛教宣導，同時提醒當地醫療院所提高警覺及加強疑似個案通報。

疾管署統計，國內今(2022)年截至目前累計11例登革熱本土病例，分別為高雄市9例及台中市2例，另有32例境外移入病例，感染國家分別自越南(19例)、印尼(6例)、菲律賓(2例)、新加坡(2例)、泰國(1例)、緬甸(1例)及宏都拉斯(1例)移入。另依監測資料顯示，國際登革熱疫情上升，鄰近之東南亞、南亞多國包括寮國、斯里蘭卡、越南、菲律賓、泰國、柬埔寨及馬來西亞疫情處高峰或持續上升，並高於去年同期。另美洲地區疫情持續，累計報告超過226萬例，以南美洲巴西逾201萬例報告數為多，已為去年同期2.4倍，祕魯、哥倫比亞、尼加拉瓜及厄瓜多等疫情亦嚴峻。

疾管署呼籲，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等登革熱疑似症狀，應儘速就醫，並告知活動史，以利醫療院所即時診療及通報；也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者之TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），並可使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，以利衛生單位採取防治工作。

近期國內各地仍持續有降雨機會，請民眾雨後應加強住家戶內外環境整頓及孳生源清除，落實「巡、倒、清、刷」；若需長時間在戶外活動，請穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可的防蚊藥劑。有關登革熱相關資訊可至疾管署全球資訊網查閱，或撥打免付費防疫專線1922(0800-001922)洽詢。