台灣中油用研發帶動轉型,並與國際接軌,共同邁向2050淨零排放目標,與歐洲在台商務協會(European Chamber of Commerce Taiwan ECCT)今(12)日共同發表「2050淨零:最佳實踐報告書(Net Zero by 2050: Best Practices Report)」,內容涵蓋台灣中油的淨零轉型推動策略、國際因應淨零排放政策及企業因應作法,同時提供歐洲能源政策措施及淨零轉型的最佳解決方案等

中油董事長李順欽表示,2050淨零碳排目標,是翻轉商業與生活模式的契機,並以此訂出三大策略:一、燃料轉尖端材料,如重質油化身為電動車軟碳材料,做成電動車電池負極材料;瀝青提鏈成碳纖以經出貨給太空中心。二、減碳:台灣中油目前減碳成效49.8%,設定2030年排碳量較2005年減量49.5%的中期目標。三、國內氫能供應者,在發電、工業、載具都能扮演角色,希望明年島內有釋放型加氫站。

李順欽說,歐洲國家對淨零發展具有先驅及領導角色,歐洲企業於低碳能源解決方案與技術之研發亦領先全球,因此台灣中油再次與歐洲商會合作,在淨零轉型的相關政策法規及產業解決方案,包含氫能、儲能、電動車、碳捕捉封存及再利用等主題提供最新的發展資訊及產業因應現況。

李順欽表示,台灣中油身為國營企業,除了努力達成穩定供應國內所需能源的任務,迎向淨零時代更須積極規劃轉型策略,未來期待能藉由更密切的互動,促使台灣中油實踐「優油、減碳、潔能」三大策略,迎向淨零轉型。

此次發表會除了能讓我國政府及產業吸取淨零轉型的關鍵專業技術和寶貴經驗外,更有助於後續更多國際合作案的推展,共同採取最佳解決方案,讓台灣更順利、更快速地達成「2050淨零轉型」目標。