40多年前曾經接受南台南家扶中心幫助的魏安全，經營事業有成後，決定飲水思源給自己不一樣的人生經歷。今天上午他從南台南家扶中心出發，展開長達33天的「魏」愛行走徒步環島之旅，不僅將走訪全台23處家扶中心，每到一處還將捐出1萬元，以行動回饋社會。

現年54歲的魏安全，自小家境清寒，被造冊列為中低收入戶，1978年曾接受南台南家扶中心的幫助，國小6年級轉到台南市仁愛之家安置，國中畢業後就當起學徒，期間陸續到長榮中學夜校進修，48歲就讀崑山科技大學企業管理學系，目前是台南市某汽車檢具公司老闆，還曾任台南市真善美獅子會會長。

今天上午魏安全背著11公斤重的背包展開徙步環島之旅時，南台南家扶中心及獅友們特地為他送行，現場獅友及市議員蔡淑惠等人也響應他的行動，共同捐贈12萬元給南台南家扶，由主任李保良代表受贈。

魏安全表示，他從小家庭貧困，感謝南台南家扶的扶助，以及身邊的親朋好友，與曾在生命中出現過的每位貴人，這種溫暖的感覺，讓他一直留在心裡。此次徒步環島「魏」愛行走的起心動念，就是來自幼小心靈得到家人以外的溫暖，因此決定既然要環島，就要來個有意義的全台家扶愛心之旅。

魏安全還強調，小時候寫作文「我的願望」時，大部分的小朋友都想當老師、警察、富翁，但他的願望卻是做「慈善家」。儘管目前並不富有，但仍希望藉此小小的力量拋磚引玉，號召大家一起關心社會上需要受到幫助的人。

魏安全說，此次徒步環島之旅，將造訪全台各地的家扶中心，且每到一處家扶將自行捐款1萬元，預計10月13日抵達台灣本島最後一站的北台南家扶後，明年3月繼續行走台灣外島的澎湖、金門及馬祖等3處家扶中心，完成「魏」愛行走最後一塊拼圖。