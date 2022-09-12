英國女王伊麗莎白二世去世，英國在台辦事處今天宣布，從明天起至9月16日開放民眾悼念英國女王，每天下午1點到4點可前往寫下弔唁文，向英國女王表達追思。

英國在台辦事處今天在官網貼出伊麗莎白二世離世後，後續的瞻仰與下葬儀式相關訊息，預計13日晚間靈柩將從蘇格蘭回到倫敦，14日起放在國會大廈西敏宮，供民眾瞻仰到19日，接著移往西敏寺進行國葬儀式。

在此之前，13日下午將先舉行安息遊行，民眾可以在遊行路線沿線的儀式觀賞區，或海德公園觀景區及放映點觀看遊行。儀式遊行將途經女王花園、購物中心、騎馬衛隊和騎馬衛隊拱門、白廳、議會街、議會廣場和新宮殿庭院。

之後進行安床儀式，女王的靈柩將放在西敏宮大廳名為catafalque 的升高平台上，披上皇家旗幟，上面放置著寶珠和權杖。每個角落都將由守衛的部隊全天候守衛。從9月14日下午5點到9月19日葬禮當天早上6點30 分，民眾將能夠每天24小時提交文件申請瞻仰。所有參加者將通過機場式的安檢，且對攜帶的物品嚴格限制，只允許攜帶小袋子。

英國在台辦事處今天也透過臉書表示，值此英國女王伊麗莎白二世逝世的悲痛之際，英國駐台北辦事處將開放弔唁書，預計9月13日至9月16日下午1點至4點期間向公眾開放。英國辦事處地址為：台北市松高路9-11號總統國際大廈26F。

英國王室也開設一本在線弔唁書，可在王室網站查閱，並寫下弔唁文，英國王室官網為

https://www.royal.uk/send-message-condolence。