進行繩索救援訓練時使用發光照明繩索，搭配新式下降器ID、ASAP放墜器及全身式吊帶等先進繩索救助器材，可在黑暗空間中進行救援或緊急撤退。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

台南市消防局第四大隊於今明兩日，分兩梯次在新化消防訓練中心辦理救助複訓及車禍救援訓練。（台南市消防局提供／李俊淇台南傳真）

台南市消防局第四大隊於今明兩日，分兩梯次在新化消防訓練中心辦理救助複訓及車禍救援訓練，除了嘗試台灣自行研發的發光照明繩索在黑暗空間進行搜索救援，並首創利用測力板量測評估消防人員各階段的肌力，利用科技打造出全新的消防猛男，而戰力值可以科學數值化肉眼可見。

第四大隊大隊長蔡國保表示，此次訓練有別於以往制式的體能測驗，由通過國立體大運動表現團隊江杰穎老師授證課程「運動評估專家，SAS」的小隊長謝政宏，透過測力板針對受測人員的CMJ（反向跳）及SJ（蹲跳）做檢測，可清楚了解每個消防人員目前的peak power和跳躍高度，經數據分析了解消防人員需要加強的能力，以改善消防人員體能訓練方針及追蹤成效。

蔡指出，此次在繩索救援訓練時使用台灣自行研發的發光照明繩索，比舊式繩索輕盈且堅靭，搭配新式下降器ID、ASAP放墜器及全身式吊帶等先進繩索救助器材，可在黑暗空間中進行救援或緊急撤退。

第四大隊表示，此次訓練特別邀請到消防署車禍救援挑戰賽優勝隊伍中的成員－特搜分隊蔡俊鴻及許俊塘擔任車禍救助教官，專業講解車禍救助的基礎概念及現場環境安全評估，傾囊相授各項車體支撐、破壞及人員脫困等技術，確保兼顧車禍救援工作效率及安全。

台南市消防局局長李明峯表示，消防人員應隨時勢潮流脈動，面對複雜化的新形態災害，以不斷吸取發展新的救災技術的前瞻思維，因應複雜多變且日新月異的各類災害，包括最近很夯在科技廠房火災、電動車及太陽能光電等創新災害上不斷求新突破，才能與時俱進，打造健康安居好臺南。