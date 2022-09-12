鴻海(2317)今（12）日宣布，位於台灣桃園的南崁廠區近日通過ISO 22301認證，代表該廠區成功導入營運持續管理（BCM）系統。同時，南崁廠區耗資2500萬環境優化工程，首階段22項改善項目已正式完工，未來將持續優化廠區設備，提供同仁更好的工作環境。

鴻海表示，此次BCM驗證範圍是以鴻海南崁廠E事業群率先響應導入，並以無線路由器和相關附件的組裝製造為試點單位，耗時近1年透過營運衝擊分析、風險評鑑辨識系統擬定相對應策略選項，不斷測試演練來提升組織與人員應變和復原能力，強化管理機制有效性。

鴻海表示，過去2年來供應鏈斷鏈缺料問題衝擊不少企業營運，但集團營運仍屢創新高，反映較佳的產品組合、客戶結構及經營高度韌性。即使如此，鴻海仍積極導入BCM，希望透過有系統的分析風險、發生機會、可接受衝擊程度等，建立一套可維持最低營運的標準。

鴻海表示，將以南崁廠此次認證經驗作為範例，持續推動各事業群導入ISO 22301營運持續管理系統，以防範風險、健全制度、提供穩定產品與服務並持續優化，來實現永續經營的目標，也是集團推動ESG公司治理項下相當重要的一個指標。

除了導入營運持續管理系統，鴻海考量南崁廠區屋齡逾30年，亦從環保節能、工作安全、環境優化三方面著手，積極推動辦公廠區改善作業。

鴻海表示，南崁廠針對環保節能推動辦公室及會議室LED照明燈具全面更新，並進行12項工作安全工程，包括消防與廠區設施的安全提升。環境優化則進行植栽綠化、牆面清洗粉刷油漆、餐廳與福利社環境與廁所環境改善等9項工程，總計投入約2500萬元。