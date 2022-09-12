慶祝酒店開幕32週年並看好國旅市場對於週間輕旅行需求增加，台北君悅酒店自9月12日起至10月31日攜手北投大地酒店合作推出「大地悅享‧豪金假期」，兩館分別祭出平日房型升等、2千元餐飲金、信義威秀電影票與白磺泉溫泉等全包式度假禮遇，不需連住、2晚14,888元，即可暢遊時尚信義區與文化熱點北投。同時，即日起至11月15日免費加入凱悅天地會員，12月20日前於全球1,100多間凱悅旗下酒店完成2晚或以上認可住宿，即可賺取雙倍積分。下榻全世界超過65間參與活動的暢享度假系列度假村，所有會籍認可房晚均可雙倍累積。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，台北君悅攜手北投大地酒店推出開業32週年之際，我們很榮幸能與北投大地酒店聯手推出「大地悅享‧豪金假期」住房專案，期能在十月底前帶動兩館住房營收成長15％以上。

「大地悅享‧豪金假期」專案，入住台北君悅，平日（週日至週四）享升等至101景觀客房，每房含2,000元餐飲抵用金，入住期間可於館內8間餐廳享用，需一次使用完畢 （Baguette禮品烘焙坊及宴會消費不適用），還可獲得台北信義威秀電影票兩張、贈送嘉賓軒專屬禮遇兩位（含入住當晚Happy Hour及翌日凱菲屋早餐），以及迎賓禮精選紅酒一瓶與招牌肉桂捲兩份，每房至多兩位12歲以下孩童免費入住，提供一張沙發床或第三人加價1,848元/晚（含加床服務），入住期間享翌日早餐及嘉賓軒禮遇；週五不加價、週六額外加價600元整/晚。賓客可近距離與世界級地標台北101為鄰，體驗繁華信義影城商圈，或漫遊四四南村、國父紀念館等感受城市風情，在尊榮服務與完善設施中，全然放鬆感受台北的繽紛多彩。

北投大地酒店專案房型提供奇岩客房一大床或兩小床，含翌日2客活力早餐以及2,000元餐飲抵用金，可任選於榮獲500盤評選的川湘料理奇岩一號、精緻義法美饌的喜歡西餐廳或月兒彎彎日式涮涮鍋抵用，客房均有專屬白磺泉浴池，提供愛馬仕沐浴備品、500元SPA療程抵用券，入住期間還能使用館內最具特色的雪景大眾風呂及健身房、露天泳池、溫水水療SPA池等休閒設施，並招待房客至喜歡廳Happy Hour兌換兩杯飲品，飯店提供定時接駁服務，平日（週日至週四）入住，還有機會免費升等楓林客房（原價差2,000元，每日限量3間）。遇週六及連續假期（10/8～10/9）入住需加價2,000元，未滿6歲不佔床兒童免費入住，6～11歲不佔床兒童入住需另加購早餐480元，第三位成人（12歲以上）不佔床需加價1,500元（含早餐/備品，使用設施）。