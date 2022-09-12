CH-47契努克運輸直升機。（內政部提供）

AH-64E阿帕契攻擊直升機。（內政部提供）

雙十國慶將屆，國慶籌備委員會今（12日）表示，各參演單位正緊鑼密鼓進行排練，為利空中操演順利進行，國防部所屬UH-60M黑鷹直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機及CH-47契努克運輸直升機，將於明（13日）及22日清晨，從桃園龍潭陸軍航空第601旅出發向北飛行，通過總統府上空實施飛行航線會勘及試航，為接下來的空中兵力操演揭開序幕。

國慶籌備委員會提醒，機隊操演引擎聲響較大，屆時請聽到的民眾不要緊張，一起為國軍們喝采；另空勘如遇天侯影響調整時間，將改於預備日實施，最新資訊請隨時注意官網公告。

國慶籌備委員會表示，旋翼機隊（龍潭-總統府航線空勘＆天觀機航線空勘及試航）實施日期9月13日上午6時至7時30分，預備日為9月14日上午6時至7時30分。空中兵力總空勘實施日期9月22日上午6時至7時30分，預備日為9月23日上午6時至7時30分。