警政署日前公布一項數據，台灣近八年以來，12歲以上未滿18歲青少年犯罪爆增為47%，換言之，二個青少年中，就有一個可能是青少年犯罪者，這讓台灣的未來及治安，陷入極大的危機，有專家分析指出，網路資訊發達，台灣近幾年來的風氣，朝向炫富敗金，大家秀名牌名車，卻不管收入金錢來源，青少年間比有錢，反而怕被笑窮，因此，寧可犯法去賺錢，也不願被笑窮，甚至，延襲以往的慣性，青少年扛幾條前科，進出幾次感化院後，反而顯得更得意，專家指出，社會的扭曲亂象，也讓青少年分不清楚對錯，這讓台灣未來的治安更加令人擔心。

我國青少年犯罪有多嚴重？從警政數據顯示，近8年間青少年人口（12歲以上至未滿24歲）銳減81萬，但青少年嫌疑犯，卻增加16%。從2014年3.6萬人增至去年4.2萬人，以詐欺及毒品為最大宗。若將範圍縮小至十二歲至未滿十八歲的少年，近三年平均每年查獲約一萬人犯罪。

每年1萬人的青少年犯罪人口，這個數字看起來無感，以一個數字來做對比，根據法務部矯正署台北青少年觀護所近五年的收容人數，111年8月底只有115人，就算回看過去４年，也都在150人之間，假若這只是其中一間觀護所的數字，但還有近1.9萬的青少年，他們去了那裡？

這就是台灣青少年犯罪的情況，台灣青少年變少，步入少子化，但青少年犯罪率卻攀升，這樣的現象，讓大家都想知道，到底怎麼了？

其實，青少年犯罪時，因為未成年的關係，在罪行及年齡的保護下，通常是由父母或者是住家的警察機構，學校加以管束，真的進到監獄進行矯正的很少，也因此，青少年對於違法的事來說，少了監獄的警愓。

再加上，近幾年來，少子化造成每個孩子都成了家中的寶，寵壞的、打罵過於嚴重的、或父母離異疏於管教，或是城鄉差距造成都巿與鄉下的隔代教養等等，都讓孩子們往法律邊緣上去碰撞。

而讓問題更加嚴重化的，還有過度的資訊量，改變社會的氛圍，無論是社群媒體、電視台等節目，討論多是美食名牌跑車等，炫富的談論比比皆事，這也讓青少年淪入炫比的心態，為了追逐金錢，想方設法，違法的事，一律都去做，做違法的事，現在聽起來，沒有那麼可怕，相反的，沒錢沒法跟朋友們相比評時，反而成了同儕間的笑話，也就成了現今的，笑窮不笑犯法的社會風氣。

此外，社會的過度對立，也讓青少年的價值觀偏差，一昧追求自以為是的正義感及價值觀，失去台灣社會的本質與善良。現在的青少年，寧可挺而走險的去販毒，或是進到特種行業去賺錢買名牌包，這些在青少年的同儕間，早已成了慣例，大家不足為奇。

更有趣的是，青少年視犯罪，不在是可怕可恥的行為，反而自以為幫自己加分，如同以往，青少年進出看守所或是感化院後，極少的部分會得到啟發，回歸正途，但大部分，經過感化院的洗禮後，反而在前科加持下，讓其心態更加偏差，視自己是幫派份子之一。

專家指出，青少年的犯罪率提高，透露出台灣未來的危機，在無正常的下一代去銜接社會的運作與體制時，治安惡化、經濟衰退、生產力不足等的壞現象，將會一一浮現，加上未來老年化的人口，只會拖跨中產階級的生產力人員，在多重的壓力下，台灣的未來將會十分堪慮。