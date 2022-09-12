手搖飲店跨界合作擴大客層是慣用的行銷手法，先前有過品牌與交友軟體合作，如今COMEBUY則與手遊《RO仙境傳說：愛如初見》聯袂，並主推「鳳梨冰茶」、「白桃蜜烏龍」，玩遊戲還有機會免費喝手搖。

COMEBUY二十周年，首次與《RO仙境傳說：愛如初見》合作，將深受客人喜愛的「鳳梨冰茶」，升級台灣鳳梨加入茉莉綠茶，平衡酸甜果香茶香；「白桃蜜烏龍」使用白桃的香甜氣味來彰顯烏龍茶原有的清爽，加入酸甜黃桃丁，給予茶葉與水果的雙重甘甜，也是鮮萃茶中經典不敗飲品之一。此次合作也在「封膜」玩創意，將四款可愛的RO經典角色怪物(天使波利、惡魔波利、瘋兔及大嘴鳥)印製於上頭；16日至10月15日，至全台門市購買任一款檔期飲品，還有機會獲得附有專屬兌換虛寶代碼的聯名遊戲角色紙杯墊，全台共六款設計12000份。

品牌也選在充滿年輕活力的西門町舉辦兩日現場互動，凡於16日、17日下午4點到8點，於現場找到《RO仙境傳說：愛如初見》指定活動人員，並完成當日指定活動內容，每人就有一次機會獲得「COMEBUY茶飲兌換券」。