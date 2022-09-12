一名女大生表示，近日拿到人生第一份薪水，決定包紅包孝敬阿公阿嬤，沒想到阿公看到後秒拒絕，還塞了皺巴巴的千元鈔給她，阿嬤則是給了她一枚白金戒指和兩條項鍊，讓她感動到哭出來說，「阿公阿嬤我愛你們」。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，父親過世後，她跟著母親搬回外婆家住，外公外婆非常疼愛她，不論吃的用的或是喝的，都會把最好的給她，還會偷偷塞零用錢，也會出席她學校畢業典禮等重要場合，因此她上大學打工領到第一份薪水時，決定包紅包孝敬他們。

原PO將包好的紅包拿給阿公，阿公向她表示「我知道妳每天早起去打工很辛苦，錢妳留著自己用就好。」說完就起身到後方的抽屜拿出一張皺巴巴的千元鈔票，塞到她的紅包袋裡，原PO瞬間淚崩說，「其實我沒有想哭，但就是一直流眼淚。」

原PO說，當天阿嬤還把她叫到房間，拿了一枚白金戒指、兩條項鍊給她，令她感動地說「我真的很感動，真的很謝謝阿公阿嬤，我愛你們」。

貼文上線，網友大讚她孝順，「看得我眼眶也濕濕的」、「看完好想我的爺爺奶奶」、「妳很棒，我的阿公阿嬤都不在了，要好好珍惜」、「我是從很小的時候，過年都會包兩百塊給阿嬤，上了大學阿嬤給我了一個紅包，我才發現裡面都是我這以前給她的紅包錢，我直接哭」、「妳的孝心，他們都看在眼裡」。