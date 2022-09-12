來自韓國的網紅「韓勾ㄟ金針菇」在YouTube擁有118萬的百萬訂閱數，粉絲眾多、人氣非常高，其自創的韓式料理品牌在中秋節應景推出烤肉組合，要價2199元，沒想到另一組YouTuber開箱該烤肉組，吃一口竟馬上吐掉，批評份量少、肉腥味重、口感乾柴難以下嚥，根本是餵狗，「這種賣粉絲信仰的東西，真的大可不必」。

網紅「韓勾ㄟ金針菇」推出中秋韓式烤肉組，原價2199元，早鳥價1799元，內容物為2至3人份，包含300克1.5公分厚切豬五花、300克厚切帶骨牛小排、160克厚0.3公分梅花豬肉片、160克烤豬腸、200克板腱牛肉片、250克韓式醃洋蔥以及200克韓式泡菜。

而YouTube開箱頻道「Gelovery」近日上傳了這組2199元烤肉組合的開箱影片，由女主持人Mina烤肉試吃，另外2名男成員當畫外音講評，首先他們指出2199元的烤肉組合在其他品牌都有4到6人份，種類多、肉量加倍，但金針菇家的只有5樣肉、2樣小菜，價格偏貴許多。

YouTube開箱頻道「Gelovery」開箱試吃網紅金針菇的烤肉組，直批肉腥味重。(翻攝自YouTube)

肉的部分，他們說梅花豬肥肉比例高、烤完後腥味重，像豬肉攤在旁邊，更批評該組合中的板腱牛「真的是餵狗的」，是吃牛肉的人最不喜歡的部位，其他大腸、韓國五花肉與醃牛小排試吃後也覺得不滿意，女主持人還直接把肉吐掉，喊「實在吞不下去」，直言組合中最好吃的是洋蔥。

對此，網友們看完後紛紛留言：「真的貴，感覺這個價格可以買到海陸雙拼的了」、「兩千多可能去趟燒肉店還有人幫你烤」、「去全聯買了2000多塊，4個人吃的滿足還有剩，2199只有這樣真的會生氣」，但也有人懷疑是在蹭熱度，講話太誇張「這樣賣2199是真的滿貴的，但難吃應該是你烤爛了」、「到IG看一輪，倒是沒有說的這麼不堪」、「誠實開箱很好，但有些措辭沒必要」。