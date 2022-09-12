張雨生逝世25周年特展 （臺北流行音樂中心提供）

張雨生逝世25周年特展 （臺北流行音樂中心提供）

適逢永遠的音樂才子張雨生逝世25周年，臺北流行音樂中心宣佈將帶歌迷來趟「登月」音樂之旅，而五月天瑪莎以「領航員」的身分擔任特展音樂總監，以張雨生10年創作生涯中無數動人經典樂章鋪成音樂奇幻旅程「想你到月球 張雨生特展」。

張雨生的音樂魅力及才華深深影響華語音樂圈，當年他除了打造出風靡樂壇的天后張惠妹，陳綺貞曾在演唱會上唱過的〈天天想你〉，及甫舉行完小巨蛋演唱會的陶晶瑩當天含淚對唱的〈我期待〉，都是張雨生的作品。他生前發行的最後一張專輯《口是心非》榮獲第9屆金曲獎「最佳流行音樂演唱唱片獎」，2017年在他過世20年後更榮獲第28屆金曲獎追頒「特別貢獻獎」。

入行25年的五月天瑪莎把張雨生視作流行音樂的啟蒙，此次接下「想你到月球 張雨生特展」音樂總監重責大任，對從小就是張雨生迷的瑪莎來說意義非凡。他人生買的第一卷錄音帶正是《天天想你》！「當時無論念書或是睡前聽的唱片都是《天天想你》，由於實在太喜歡這張專輯，從第一首到最後一首聽了無數次，甚至連詞曲作者到內頁的介紹文案都熟記在腦中！」而在上下學路程、起床睡覺前都反覆聆聽的頻率下，錄音帶最後竟然被他聽壞了。

瑪莎坦言張雨生過往無數經典早已潛移默化到自身音樂血液中成為創作養份：「我記得在高中加入吉他社、開始練吉他時聽見《卡拉ＯＫ Live。台北。我》那張專輯，充分感受到張雨生音樂才華及其對華語流行音樂創作『實驗』的企圖心，而他在寫詞的題材和寫詞方式的文學性，也打開了我對流行音樂歌詞的想像，成了另一種標準。」

可惜的是，五月天在發行首張專輯前張雨生就因車禍意外去世，讓瑪莎抱憾沒能有機會見到張雨生本人並當面感謝他對自己音樂之路的影響。趁著這次策展，瑪莎重溫張雨生的音樂作品，特別結合〈天天想你〉與〈帶我去月球〉兩首經典歌曲的意念，以此為概念貫穿整個展覽。除了在展中重現經典歌曲、展現張雨生的音樂成就及個人魅力外，也首次把他的經典歌曲原音分軌，從中一窺這位永遠的音樂才子在編曲、節奏、配唱上鋪陳創作的細膩巧思。此外，未來也將邀請眾多音樂人重新演繹其經典作品，以「沉浸式」的聽覺饗宴，帶領樂迷們再次挖掘張雨生的音樂魅力。

「想你到月球 張雨生特展」將於2022年11月12日至2023年2月28日於北流文化館展出，早鳥票於9月12日周一中午12點在OPENTIX售票及UDN售票網啟售。