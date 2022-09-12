三大事業體營收全數成長，葡萄王(1707)8月合併營收8.38億元，年增11.92%，前8月營收64.05億元，年增5.25%，雙創歷年同期新高。

葡萄王指出，8月母公司台灣葡萄王、子公司葡眾都有雙位數成長，上海葡萄王自復工後，營運復甦轉正。緊接著葡眾衝聘活動開始，加上台灣葡萄王近期拓展企業多元化經營HDMO客製代工新商業模式，集團下半年度營運動能看升，可望有機會再寫佳績。

母公司台灣葡萄王8月營收年增25.47%，前8月營收年成長14%。夏季飲料市場旺季加上暑假出遊潮，帶動全系列飲品銷售動能強勁，較同期成長超過50%。隨之而來中秋檔期，看準月餅、烤肉高熱量飲食需求，「葡萄王康普茶」主打雙纖代謝順暢又解膩，銷售持續看漲；加上籌備已久的新通路，特規保健品也將在9月中上架，屆時勢必為營收注入新動能。代工業務持續暢旺，8月業績年成長近50%，目前訂單排程已達第四季，海外市場需求續強、國內HDMO多元代工商業模式啟動，代工佔比可望貢獻集團營收創新高。

子公司葡眾8月份年度首發新品「芯潤飲」上市，帶動單月營收年增10.67%，前8月營收年增10.06%。9月開始進入衝聘高峰，規劃中新品也將伴隨旺季發表，後續營收站上高點勢不可擋。

上海葡萄王告別封城陰霾，8月營收轉正年增6.15%，目前整體營運及訂單情況穩定，年底前年減幅度可望再縮減。上海葡萄王表示，後續將持續關注疫情管制及限電對於供應鏈及市場可能帶來的影響，積極應對環境的變化，穩健中求發展。