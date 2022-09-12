女裝U HEATTECH棉質高領T恤(長袖)，790元。（UNIQLO提供）

女裝U附腰帶打褶寬褲，1490元。（UNIQLO提供）

U BLOCKTECH防風雨大衣，4990元。（UNIQLO提供）

中秋一過，不少人也準備趁著換季採買新衣，快時尚品牌UNIQLO U 2022秋冬聯名系列，本季以「匠心獨具的完美基本款」為主題，採用比以往更加極簡的風格打造，面對即將開放出國的風潮，設計靈感便取自「能裝進行李箱的膠囊衣櫥」，特別注重機能性與百搭性，應援通勤到休閒的每個日常。

本次男女裝設計團隊一起合作，致力於打造一個中性化的完美基本款，獨特箱型剪裁與加大比例的廓型，讓不分性別與身型的人們都能穿著，並輕鬆與其他單品做多層次搭配。女裝系列以實用主義、舒適與多變性為主要考量，符合當下女性生活所需，搭配兼具舒適與美麗的多層次輪廓設計。男裝系列則以都會生活與戶外探索為靈感，重視簡約設計與機能面料，創造應援各種生活場合的百搭單品，本季除了基本中性色與大地色外，更添加精緻新色如明亮的土黃色、紫色、水洗紅與暖白色。

本季精選出三大系列單品，經典外套系列包含「男裝 U 可攜式長大衣 」高機能設計的時髦大衣，外出旅遊好收納；「U BLOCKTECH防風雨大衣」牛津布材質防風防雨，一件在手，防範變化多端的天氣。「女裝U特級小羊毛羅紋開襟外套（長袖）」溫柔中性色，打造居家慵懶時尚，「女裝U HEATTECH棉質高領T恤（長袖）｣外觀微霧光澤，最佳內搭營造層次感。

今年U經典系列強調極簡主義，專注提供機能及功能性，好比「男裝 U圓領T恤（長袖）」經典熱銷百搭長袖T，今年推出四色秋冬大地色系；「U法蘭絨寬版格紋襯衫（長袖）」經典法蘭絨搭配復古格紋充滿濃厚秋意；「女裝U寬版廓形休閒褲」現代感弧形剪裁，兼具時尚和舒適感；「女裝U單排釦大衣」秋冬經典單品，充滿細節巧思，增添開衩設計，即使長版剪裁也能行動自如。UNIQLO U 2022秋冬聯名系列23日上市。