皆展有限公司總經理胡馨元向農糧署署長胡忠一展示溫室最新資材。（呂妍庭攝）

今由iF Design亞洲區總經理李建國（右）致贈獎牌給胡馨元（中）。（呂妍庭攝）

今由iF Design亞洲區總經理李建國致贈獎牌給胡馨元，胡受獎後將獎牌致贈給嘉義縣長翁章梁。（呂妍庭攝）

皆展有限公司成立全台首座溫室展示中心，獲2022德國iF設計大獎肯定，今更得到各界肯定。（呂妍庭攝）

皆展有限公司成立全台首座溫室展示中心，並導入VR實境。（呂妍庭攝）

以蓋溫室為主業的嘉義皆展有限公司，在農糧署輔導下，成立全台首座溫室展示中心，並經由720度環景實境VR互動平台，讓各國顧客透過手機、電腦就能了解不同類型的溫室設施，而兼具美學與設計感的溫室展示中心也獲得2022德國iF設計大獎，今農糧署長胡忠一親自到場祝賀，指溫室展示中心獲獎出乎意料，也代表政府資源有限，民間力量無限大，肯定皆展的國際競爭力。

皆展溫室總經理胡馨元表示，本次獲得國際4大設計獎之一，德國iF室內設計大獎肯定，能夠在57個國家、近1萬1000件作品參賽中脫穎而出，這些成果都要建立在政府的重視與公司團隊的用心。

胡忠一說，2016年接連來了3個颱風，市面上幾乎沒菜了，經向行政院爭取，行政院給農糧署42億推廣蓋溫室，2018至2021年4年期間，以年目標300公頃要做到1200公頃，最後農糧署超標達到1740公頃，而這1740公頃加強型溫網室蓋好後，現1年增加7萬7176噸蔬菜量，平均每天可供應260公噸，占台北果菜批發第一市場22％。

胡忠一說，現又獲得行政院53億經費，從明年至2026年要蓋1000公頃溫網室，感謝當初為推廣溫網室興建，皆展公司幫忙很多，還蓋了全台第一座展示中心，只是展示中心才蓋好，就碰上疫情，在導入VR互動設計後，顧客即使不用到台灣，也可了解溫室設計、設備，尤其皆展不斷引進新設施、資材，協助台灣農業發展和推廣，拿到國際大獎，更讓世界看到台灣的農業。

嘉義縣長翁章梁說，皆展從草創到現在變嘉義人的驕傲，而嘉義在智慧業農業方面希望能走得更前面，也相信未來從農的人會愈來愈多，農業會愈來愈有前途。

翁章梁還說，台灣第一座溫室展示中心結合空間美感及設計巧思，打破大眾對傳統農業刻板印象，過去先人們以純粹經驗發展農業，如今科技的力量不停進步，將智慧機械與經驗結合，能有效提升農業產量與品質，這次的智能體驗空間是非常好的科技農業教材，期許皆展公司及更多企業能帶領嘉縣智慧化農業的發展。

今由iF Design亞洲區總經理李建國致贈獎牌給胡馨元，胡受獎後將獎牌致贈給翁章梁。目前皆展的產品布局全球，所出口的溫室材料以及興建溫室已遍布4大洲30幾個國家，國內外客戶超過3000家以上。