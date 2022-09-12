李秀鳳表示，將貫徹科工館「人人都成為科學人」使命，希望科工館可以成為學校最好的夥伴，透過外教等形式，能夠把中小學課程教育做更緊密的結合。（崔正綱攝）

服務於科工館長達23年、前任館長陳訓祥表示，與李秀鳳是很好朋友，日前聽說李秀鳳要接科工館，我感到滿心歡喜，科工館未來一定有所突破、創新。（崔正綱攝）

國立科學工藝博物館長陳訓祥服務於科工館23年，於月前光榮退休。今日舉辦新任館長交接典禮，新任館長由原國立台灣圖書館長李秀鳳接任，典禮將由教育部長潘文忠親自南下監交，擔任監交人。李秀鳳表示，貫徹科工館「人人都成為科學人」使命，希望科工館可以成為學校最好的夥伴，透過外教等形式，能夠把中小學課程教育做更緊密的結合。

李秀鳳先前擔任過教育部國民及學前教育署高中職組組長、教育部督學等職，去年9月間接任國立台灣圖書館館長，學校教育及社會教育工作歷練豐富

潘文忠表示，科工館為南部第一所國立博物館，對於南部地區文化教育發展是非常重要的基地，在歷任館長努力下，讓科工館發揮非常大的文化教育、社教的功能。

潘文忠指出，科工館在科學工藝方面結合許多學者、專家們，留下非常多種要的展覽、推廣教育，對於科普教育推動功不可沒。李秀鳳以過去在教育部各項行政歷練、台灣圖書館各項創見，相信能接續陳訓祥過去所做規畫，也能夠進一步地讓館在過去進行之上，更加得創新。

代理館長吳佩修表示，過去代理館長期間，碰到一些困難跟挑戰，不過在同仁等協助下也順利得把它們克服，現在回想起來，有機會擔任代理館長，讓我更深入了解關於博物館的細節、未來發展的潛力，是難得的機會也是未來成長的養分

李秀鳳表示，感謝歷任館長努力，才有現在科工館的規模，科工館上至館長、下到員工、志工伙伴、所有協力廠商，大家共同概念堅持，以及幕後奉獻的用心，讓我期許盡快能跟上各位腳步，跟科工館一起進步。

李秀鳳強調，科工館使命「人人都成為科學人」必須要貫徹，且科工館在公園裡面，如何成為綠色博物館也是持續貫徹的部分；另外希望科工館可以成為學校最好的夥伴，透過外教等形式，能夠把中小學課程教育做更緊密的結合，特別是探究實作的部分。

前任館長陳訓祥表示，與李秀鳳是很好朋友，日前聽說李秀鳳要接科工館，我感到滿心歡喜，科工館未來一定有所突破、創新。