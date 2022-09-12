前三天為中秋連假，但不少獨居老人無人陪伴，中和警分局秀山派出所副所長潘宗麟與警員陳婉翎主動提議，於昨晚8時許配合里長，送物資到獨居老人家中，並準備月餅一同過節，為社會挹注一股暖流。

中和分局表示，潘宗麟、陳婉翎因勤務在身無法返鄉團圓，因想到平時巡邏發現轄內有許多獨居老人也無人陪同過節，故配合轄內秀景里里長李淙河，針對轄內生活較困苦的獨居老人，昨晚一同攜帶米、泡麵、衛生紙等生活物資，前往轄內三處獨居老人居所送溫暖，為長輩帶來歡笑，透過溫馨關懷，讓獨居老人不孤獨。

中和分局指出，近期適逢颱風來襲，氣溫驟降風雨增強，除了獨居老人孤苦無依，需要關懷與協助，也呼籲民眾，若在轄內發現弱勢人士，可主動聯繫警方，或通知區公所、社福單位等，以便即時伸出援手，另也期許本次活動能拋磚引玉，讓更多善心人士共襄盛舉，一起關懷社會的弱勢，讓人性更發光發亮。