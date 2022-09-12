伴隨著汽笛聲，一列滿載著造紙設備、造紙添加劑等貨物的中歐班列（中豫號）11日從鄭州國際陸港發出，前往俄羅斯烏蘭烏德。根據中新網報導，該趟班列共50個集裝箱，經內蒙古二連浩特出境後，駛抵烏蘭烏德。這標誌著中歐班列（中豫號）再添新線路。

據鄭州國際陸港公司相關負責人介紹，本趟列車運輸的貨物主要用於紙機網部改造專案的生產設備，進一步助力俄羅斯制漿造紙行業發展的同時，也為中俄經貿往來提供安全、穩定、便捷的國際物流運輸通道。

該負責人表示，經過近十年發展，河南省中歐班列（中豫號·鄭州）陸上絲綢之路從起初的「商貿路」逐步發展成產業和人口集聚的「經濟帶」，從開始的一單制、門到門的全鏈條服務，到打造「數位班列」、「冷鏈班列」與「運貿一體」等。

觀察近三年疫情全球物流和供應鏈受到極大衝擊，在此期間，中歐班列（中豫號·鄭州）保持常態化開行。統計顯示，中歐班列（中豫號·鄭州）從2013年年開行13班增長到2021年的開行1508班，從單向去程開行達到目前每週去程16班、回班18班常態化往返均衡對開。