台南歸仁大潭里種植11公頃菱角，當地土質好，又有自然湧泉，有「活水菱角」之稱。台南市長黃偉哲推廣當季新鮮歸仁菱角，歡迎民眾採購在地農產，響應「食在地、享當季」。

今天歸仁農會現場準備許多菱角料理，如將菱角與農會新推出秈米炊粉作巧妙結合的秈菱炊粉，以及菱角燒肉、「菱」氣逼人的海鮮菱角沙拉等。農會購物中心也有販售冷凍菱角仁，黃偉哲歡迎大家踴躍採買。

依台南市政府農業局數據，南市菱角栽培規模全國第1，面積約410公頃、總產量約4760公噸，其中又以官田區居冠。整體產業多集中曾文溪以北，不過，位置最南端的歸仁區種植面積約11公頃，產量約110公噸，主要種植於大潭，當地土質好，又有自然湧泉，被稱作「活水菱角」。

歸仁農會總幹事翁淑雲表示，歸仁栽培菱角已超過60年，大潭是全市最南側社區，緊鄰北高雄，雖然務農人口逐漸老化，但仍維持一定菱田面積，當地土質多屬砂質土壤，栽種條件佳。

面積最大的林仔邊，因地勢低有利於蓄水，更特別的是有自然湧泉的挹注，品質更加提升，每到產季，商販都會前來收購，現採的菱角搶手，也帶動行情。由於當地土壤具備自然湧泉特性，「活水菱角」的產業美名成為社區特色。（編輯：孫承武）1110912