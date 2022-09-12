苗栗縣內老年人口數共有9萬6862人，占全縣人口總數18％，為鼓勵大眾參與老人福利活動，縣府24日將舉辦模範老人、敬老楷模、鑽石婚楷模表揚活動，並藉由經典好歌感恩音樂會，感謝長期無私付出的社區照顧關懷據點志工，縣長徐耀昌等人12日為活動宣傳，盼透過活動傳達敬老、孝親的精神。

縣府社會處長楊文志說，今年苗縣結婚滿60年的鑽石婚夫妻有460對，百歲人瑞128位，活動當天將表揚17對鑽石婚楷模、模範老人18位、敬老楷模18位，百歲人瑞將由縣長親自慰訪。

接著登場的經典好歌音樂會，將由演藝圈的大姐大白冰冰帶領台一線成員以冰冰秀的熱鬧演出華麗開場，並搭配主播簡至豪、新生代主持陳思綾接力主持，邀請金曲歌后徐佳瑩、台語小天王許富凱、呂思緯、ALL in 5、許維芳、李佳歡、陳思瑋等歌手輪番開唱。

縣長徐耀昌與公館鄉長曾美露、胡娘妹、縣府社會處長楊文志等人，今天在縣府大廳召開記者會說明活動內容，除邀請歌手梁智凱演唱暖場，並一同倒下金沙灌溉象徵老人福利的樟樹，點亮「鑽石歲月 璀璨苗栗」的活動主題，為今年的重陽敬老活動揭開序幕。