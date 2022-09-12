興櫃連鎖餐飲集團橘焱胡同(2761)受惠於餐飲內用人潮回籠及大陸地區疫情政策逐漸鬆綁，8月合併營收為0.65億元，月增3.64%，年增29.94%；前8累計營收4.24億元、年增9.31%。

展望後市，為迎接即到來雙十連假、耶誕及百貨周年慶等檔期，橘焱胡同將把握節慶商機，推出各式不同的行銷活動吸引消費者來用餐，如：九月推出我不是胖虎限定套餐吸引年輕族群；胡同商城部分也會配合節慶檔期推出適宜的商品增加業績，如：中秋烤肉禮盒組。此外，第四季擬於海內外地區持續拓點外，擴大規模，多箭齊發，刺激集團營運成長。

隨疫苗施打更加普及且疫情流感化，餐飲市場內用人潮明顯回籠，且受惠暑假及父親節檔期，胡同集團各品牌門市周末訂位皆一位難求，已恢復疫情前之光景。且下半年起，各個連假旺季陸續到來，營運預料將持續維持在高點，對於公司獲利帶來可觀之貢獻。法人預估第三季在營運貢獻下，單季獲利可望挑戰1.5元。