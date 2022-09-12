受上周五美股強彈激勵，由權重股和旅遊股領軍，周一日經指數創下逾兩周來收盤新高。

終場日經225指數勁揚1.16%，為28,542.11點，創下8月26日來收盤新高。東證一部指數漲0.75%，收在1,980.22點。

上周五美股主要指數全面大漲，周線更是4周以來首次收紅。

權重股走高，Uniqlo母公司迅銷收漲2.29%，科技業投資大戶軟銀集團漲2.49%，晶片製造設備大廠東京威力科創收漲1.21%。

媒體報導日本政府考慮在10月以前取消每日入境人數上限，觀光旅遊股和零售百貨股上漲。

百貨公司三越伊勢丹控股漲4.7%，在日經指數成分股中漲幅最大。其同業J.Front Retailing漲2.61%，大葉高島屋漲2.96%。

鐵道股和航空股分別收漲2.35%和2.27%，在東證一部33大類股中表現最佳。全日空和日本航空分別收漲2.54%和1.96%，京成電鐵（Keisei Electric Railway）上漲3.56%。

大和證券資深策略師Shuji Hosoi表示，這些股票因政府將取消海外旅客每日入境人數上限的消息而上漲，但旅客是否真的會來日本將是另一個問題，因為中國的出境旅遊並未復甦。