台中1名女子小美（化名）怒控前夫離婚前曾用手機通訊軟體Line與「漫漫」、「我們不一樣」及「日式的洗浴」等人多次從事性交易，前夫辯稱有2手機，其中1支是公司機，但用該手機聯絡及從事性交易等行為並非他本人，小美一定覬覦他的財產故意栽贓，法官審理時認定男方確實為該手機使用者，故不採信其說詞，判賠償10萬元。

據判決書指出，1名女子小美於104年10月結婚，110年2月離婚，她怒控前夫在離婚前多次和不知名人事媒介從事性交易，自從她發現前夫多次買春後，只要想到她為婚姻、家庭的努力都成為泡影，就覺得非常難過，她認為前夫與「漫漫」、「我們不一樣」及「日式的洗浴」等人從事性交易嚴重侵害到她的配偶權，要求前夫賠償50萬精神撫慰金。

前夫辯稱，他有2支門號，1隻是公司機，他並不認識「漫漫」、「我們不一樣」及「日式的洗浴」等人，公務機的訊息皆不是他發送，雖然訊息中稱他為「斌哥」，但因為社會上上叫「斌哥」之人很多，不得用這個稱呼認定他就是傳訊息的人，他認為是小美係覬覦他財產故刻意栽贓他、造假照片與第三人邀約進行性交易。

法官調閱男方公司機使用者發現，男方為該門號的使用者，勘驗對話紀錄認定男方確實曾占有並使用該手機且透過LINE與性交易媒介人傳送要約性交易之訊息，故不採信男方說詞，法官審酌男方為退役軍人，目前為通訊行擔任負責人，判男方賠償小美10萬元。