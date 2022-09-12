高雄市12日新增2例登革熱確診案例，其中10多歲男性為擴大採檢對象，40多歲女性於8日發病後主動就醫經醫師通報，累積今日已有9例登革熱確診案例。12日高雄市政府也跨局處集結社區動員，進行社區大掃蕩，防止登革熱疫情持續擴大。

高市針對前鎮區崗山仔地區瑞豐里等警戒範圍13里，除了擴大採檢外，也展開環境整頓社區髒亂點大掃蕩工作，包含孳生源清除、緊急噴藥等登革熱防治工作，自6日起至11日為止總計擴大採檢共826人；經實驗室檢驗確認12日新增2案PCR陽性，已知7例社區群聚個案居住地為比鄰，經檢驗確認均為登革熱第一型病毒，研判為同一波社區群聚感染，已於上周執行社區防治工作。

市長陳其邁強調，邊境管制逐步放寬，居家檢疫縮短為3＋4日，因此如以登革熱潛伏期約5日計算，入境民眾若感染登革熱，極可能在解除隔離進入社區後才發病，而使環境中病媒蚊，有叮咬、進而傳播的風險；高雄市政府鼓勵市民朋友主動就醫，入境後5日內或發病2日內經主動通報而確診者、也請醫師落實TOCC主動通報案，若發現確診個案將發給獎勵金新台幣2500元。

衛生局表示，經連日不間斷執行社區防治工作，當地病媒蚊密度約為布氏指數1至2級，並分析自6日起病媒蚊監測指數於社區防治後呈現逐日下降，特別呼籲市民朋友針對自家以及周邊高風險場域存、積水容器提高警覺，也請各公私場域所有人、管理人、使用人依法應落實主動清除積水孳生源，嚴控環境中埃及斑蚊等病媒蚊密度。