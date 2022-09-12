「2022台中設計周」15日於烏日登場，策展單位與逢甲大學碳資產管理與認證中心共推「零碳展覽」拚淨零排放；展覽以永續城鄉、低碳生活為主題，從建築產業不動產開發、建築師及設計師等專師技術應用、綠色建材設備供應等，展覽規模超過600格攤位，另4場低碳論壇響應國際永續低碳轉型趨勢。

逢甲大學碳資產管理與認證中心主任林英杰指出，這次是逢甲大學團隊著手辦理在全台灣的第一次碳中和的永續展覽，透過畢業師生及向聯合國提出申請取得碳權來執行永續展的碳中和，在這次將扮演監督跟認證的角色。

策展單位翁瑀指出，台中設計周其實僅是室內設計這件事情，其實從個人單獨一個人來講，外表就是所需要設計，那設計的元素就是導入好的素材，都可以拿來設計。所以疫情期間，透過永續這件事情，所以只要從個人生活當中的空間，還有實際面部分，就能把設計導入，透過設計，將其應用在生活中。

翁瑀表示，中台灣是木產業極為重要的地區，今年的台中設計周首次規畫木工機械專區木工機械智慧製造、木雕藝術區、木的觀光工廠、木創市集，從材料到加工一條龍服務，還有日本宮崎縣等海外參與展覽。

另海洋生態環境保育與「藍碳」相關聯，台中市水族類商業同業公會策畫開運水族生活節、招財貓祭結合家居生活設計與減碳淨排綠建材概念推出海洋生態景觀設計、開運觀賞魚類與寵物界最夯的爬蟲類、龍貓、原始昆蟲螞蟻生態及各式毛孩寵物等，其中最吸睛的亞達伯拉象龜，將於活動現身。

另台灣防火綠建材裝修學會舉行「永續生活論壇」談智慧型永續WELL建築邁向ESG產業；心之谷教育園區為「健康.永續.心生活」講座；台中市建築師公會主導資訊專題演講「資訊建模浪潮下建築師的空間演繹」及教育部橫山USR計畫策辦「家具與城市論壇」等。