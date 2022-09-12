半導體先進製程懸浮氣態污染物（AMC）防治專業廠濾能(6823)董事長黃銘文表示，由於客戶投資建廠進度明確，目前訂單能見度佳，下半年展望維持正向、表現可期，且對明年營運表現亦充滿信心。法人預估，濾能今年營收可望維持雙位數成長、力拚年增達2成。

濾能為半導體產業客戶提供半導體無塵室AMC解決方案，包括AMC污染量測諮詢、污染防治工具銷售與循環經濟服務。主力產品模組化化學濾網主要應用於無塵室風機濾網機組（FFU），以12吋先進製程廠區為大宗。

由於AMC對先進製程量率影響擴大，隨著客戶製程持續升級、擴增先進製程廠房，對AMC防治廠房及機台濾網耗材更換需求頻率上升，使濾能提供的AMC防治產品需求大增，營運自去年以來顯著成長，今年營運成長動能進一步增溫。

濾能2022年第二季稅後淨利0.33億元，季增達1.4倍、年增達26.88％，每股盈餘（EPS）1.86元，雙創歷史次高。累計上半年合併營收5.16億元、年增達54.75％，稅後淨利0.47億元、年增達40.87％，每股盈餘2.64元，全數改寫同期新高。

濾能8月自結合併營收0.86億元，雖月減8.93％、年減2.39％，降至近4月低點，累計前8月合併營收6.99億元、仍年增達42.12％，續創同期新高。黃銘文表示，由於訂單能見度佳，下半年營運展望仍非常正向、表現可期。由於客戶建廠進度明確，對明年營運亦充滿信心。

為因應主要客戶加速建廠及廠區維護需求，濾能去年動工興建南科廠房，將導入自動化設備提升自製比重，並打造為業界首座綠色工廠。黃銘文表示，南科新廠預計12月完成土建、明年上半年投產，將做為再生濾網發展基地，加速研發應用於次世代先進製程的新產品。

同時，濾能亦鎖定水下離岸風電及綠色製程相關需求商機，前者主要為應用於興建風機基座時所需，目前正進行驗證，最快明年開始有所貢獻，後者則是客戶因應ESG積極轉換採用綠色製程。黃銘文看好，可望成為帶動濾能未來成長的2大重要成長動能。