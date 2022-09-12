中鋼(2002)2022年8月合併營收362.7億元，年減13.05%、月減7.37%；前8月營收3242.77億元，年增9.23%。中鋼單月出貨量達到70.7萬公噸、月增3.39%，表現回神，若含中龍鋼鐵出貨量，合計達91.8萬公噸，優於規畫目標的90.2萬公噸。

在強颱軒嵐諾侵襲南韓浦項市，全球第六大鋼廠浦項鋼鐵、現代製鐵等位於該區產線都遭受重創，其中浦項鋼鐵電力設備遭海水倒灌嚴重損毀，根據韓媒估計，維護和設備恢復恐至少要一個月時間。浦項市多處鋼廠產線停擺，影響生產與出貨排程，預期對亞洲鋼市反轉穩定有所助益，對中鋼本月中旬將開出的10月和第4季盤價，也可望發揮支撐力道。

韓國鋼廠受到天災影響，影響其短期內的供料，市場轉單效應助攻下，加上單月出貨量已回神，激勵周一股價續漲，衝上除息後29.9元新高價，收在1.54%報29.7元，持續穩居所有短均上。法人認為，若後能順利突破30.8元，才有機會空轉多。

部分業界人士預估，韓國鋼廠狀況將影響亞洲鋼鐵供需秩序，台廠若將獲得轉單利基，國際低迷的鋼市也出現契機。法人指出，目前下游仍處去化庫存階段，若鋼鐵需求續疲而拉長去化時間，第四季恐難回升，目前法人對中鋼、中鴻(2014)等大多數鋼鐵個股的投資建議仍為中立。

展望未來，中鋼董事長翁朝棟認為，雖然中鋼8月出貨增加，但因目前大陸市場防疫等因素，庫存去化力道還不足，中鋼9月接單持續努力中，如果內銷接單動能不夠，就全力拓展外銷市場，全力衝刺9月訂單，期望能順利達到預期目標。