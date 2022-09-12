苗栗縣老年人口比例高，國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘12日提出老人福利政見，他說，將打造苗南苗北銀髮長照園區，讓銀髮長輩能獲得公立長照機構的優質照顧。

謝福弘表示，苗栗高齡化情況嚴重，65歲以上的老年人口越來越多，已經有多達9萬6千多人，比例已超過總人口的18％，因此他想要創建幸福樂齡與關懷照顧體系，並打造苗南苗北銀髮長照園區。

至於興建銀髮長照園區經費，謝福弘說，他打算利用砂石基金，每年約有4億入帳，其中3億作為新建園區經費，1億則可以做為專業人員及照顧人才的人事費用，藉此健全苗栗縣南北2處的銀髮長照，屆時分年分區建設，不會造成縣府財政負擔，也可以讓園區更健全運轉。

謝福弘表示，他選擇幫縣民省大條的開銷，銀髮長照超前布局，讓縣民在未來面對家中長輩的長照問題，有個可以托付的公立長照單位，為縣民省荷包，也提供優質的長照服務。