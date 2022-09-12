網紅廖老大被爆出懷孕歧視爭議，雖與前員工私下和解，卻引發許多網友撻伐。對此，民進黨立委洪申翰今（12日）表示，廖老大以雇主為中心的觀念，不只是勞雇之間的利益問題，會產生太多負面的社會後座力，呼籲台中市政府勞工局，應全面啟動勞動檢查，守住勞動法規的底線，未來將在立院持續推動更具彈性的「親職假」。

洪申翰今（12日）透過臉書發文指出，廖老大這種違法的觀念，其實就是讓許多年輕夫妻或是女性不敢生育的原因之一。民間團體及專家學者已經清楚指出，台灣女性25至29歲勞參率確實逐年提高，但進入30到34歲，照理來說應該是更成熟有能力的勞動力，不過，數據來看，台灣勞參率相較25至29歲卻明顯下降許多，甚至降幅越來越大。

洪申翰分析，從研究資料看起來，很多人因為無法兼顧生育或照顧長者的需求，而必須離職，也面臨到生育照顧與職涯發展兩難的殘酷單選題。「更讓人遺憾的是，當這些選擇離職投入家庭照顧的女性，在小孩長大，相對有時間能回到職場二度就業時，很大比例已很難回到過去心目中理想的職缺，而只能從事較低薪、高替代性的職缺。」

洪申翰認為，「照顧不離職」是接下來台灣勞動環境相當重要的政策方向，未來將在立院持續推動更具彈性的「親職假」，在不增加整體休假天數的前提下，去調整過去過於僵硬、不好用的育嬰假，讓勞工更有餘裕照顧0到8歲的子女。

洪申翰也提醒，即便個別勞工已經私下與廖老大的公司和解，但從直播中可以看見，廖老大自承「公司都會要求女性新進員工就職前，會填寫是否有懷孕或計畫近期懷孕」，顯示出這起事件，很可能不只是個案。呼籲台中市政府勞工局，應該啟動系統性的勞動檢查，至少必須守住勞動法規的底線，不該只是丟給個別勞工去孤獨面對。