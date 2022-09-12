法務部矯正署台南第二監獄與台南市政府社會局合作，舉辦粉彩創作課程。（台南第二監獄提供／張毓翎台南傳真）

法務部矯正署台南第二監獄與台南市政府社會局合作，舉辦粉彩創作課程，療癒毒品收容人的身心，並藉由畫作傳遞內心對家人的思念。

南二監辦理「家庭有愛，幸福加分」家庭支持親子活動，由2位資深心理師及社工透過3次和諧粉彩的創作課程，讓30名毒品收容人在服刑與疫情期間仍能與家庭連結，化思念為一張張美麗的畫作，傳遞給遠方的家人。

南二監典獄長李進國表示，家庭功能對藥癮者有顯著的影響力，例如家庭衝突、不足的家庭支持、與親屬之間距離和不足的親職功能等都和毒品再犯有關，除心癮難戒除，藥癮者長期受到社會貼標籤及異樣眼光，最終重蹈覆轍，更加深了與家庭關係斷裂的鴻溝。

李進國說，此次希望透過藝術的創作過程，收容人能獲得正向的紓壓管道，在專業心理師的帶領下，提供毒品收容人情緒上的支持、學習溝通技巧，強化毒品收容人的戒癮信心，提升自我價值感。

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