國民黨桃園市長候選人張善政日前接受媒體採訪表示，農委會研究報告有終身保密條款，僅能透露關鍵資訊。農委會主委陳吉仲表示，張善政與農委會並沒有終身保密簽約，應是計畫主持人和宏碁之間的關係。

林務局今(12)日舉辦「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」成果發表記者會，陳吉仲受訪被問及張善政於2007年到2009年擔任宏碁副總期間，遭爆向農委會申請的研究計畫涉及抄襲一事。

針對調查進度，陳吉仲說，我們都有依照相關的流程再進行，目前就是把這幾個禮拜的報導疑點加上報告本身疑點來釐清，釐清完以後將盡快請當事人或機關來提出相關意見。

至於有沒有張善政說的「終生保密制度」？陳吉仲說，所謂的保密應該是計畫主持人跟宏碁公司之間，並不是和農委會。

至於這些違約經費是否會向相關單位追討？陳吉仲說，待當事人與委託研究計畫的公司提出意見後會再往下走，針對重大爭議都會按照相關流程在進行。