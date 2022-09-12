在俄羅斯將無限期關閉其通往德國的主要天然氣供應管道北溪1號後，歐洲能源危機越演越烈，根據陸媒報導，因能源價格飆升，歐洲化工巨頭在生產成本不斷增加下，進而被迫減產，並增加從國外進口重要的化工品，而這也突顯出德國能源危機的嚴重程度，也可能是經濟危機的早期跡象。

陸媒新浪財經報導，隨著能源危機不斷加深，今年迄今德國的化學品進口量幾乎翻倍，德國聯邦統計局數據顯示，該國在2022年上半年進口了約28億噸無機化學品，與去年同期相比增加了40%左右。

報導指出，由於天然氣成本高昂，德國化工企業紛紛減產，導致國內化學品產量急劇下降。歐洲化工巨頭因在生產過程中沒有足夠的能源，加上一些產品缺乏關鍵原材料，只好被迫減產，以重要的化學品氨為例，天然氣是氨生產的關鍵原料，歐洲氨產能已減少約4成。

德國最大化工生產商巴斯夫（BASF）7月時曾表示，公司已開始購買氨，而不是生產氨，以減少其工廠的天然氣消耗。而在俄羅斯近日宣布無限期關閉北溪1號後，歐洲能源危機進一步發酵。

報導分析指出，德國對俄羅斯天然氣高度依賴，相較於鄰國更受衝擊，而德國國內化工品生產下滑，可能是經濟危機正在醞釀中的早期跡象。

報導稱德國是傳統的工業製造強國，而化工行業在德國工業體系中發揮著系統性的重要作用，該國幾乎所有工業產品的生產包括汽車、計算機晶片、絕緣材料等，都依賴於化學產品。