藝人歐陽靖育有2歲兒子「新醬」，常在社群分享育兒日常，日前曬兒躺地照引起部份網紅發文影射教養問題，今（12日）歐陽靖再度分享兒子躺地照，未料卻有到酸民惡意留言，使她霸氣反擊。

歐陽靖在「GinOy 歐陽靖」粉絲專頁特別設立「躺地寶紀錄持續更新」相簿，將2歲兒子「新醬」在哪一天、地點和躺地原因，都會隨時紀錄，但在更新期間竟有酸民來粉專版面惡意留言「好在我沒在現場，我會把他踩扁，看他還會繼續躺下去嗎」，她見狀便截圖發文：「不要試探一位母親的底線。」

對此，歐陽靖今（12日）在粉絲專頁怒嗆酸民：「新醬躺地照被留下這種留言，點進檔案一看果然是個關注時事的魔人，立場也跟之前來我臉書洗版的網軍們雷同。」這使她感到非常生氣，直接寫「惡意留言一律刪除+封鎖！」、「涉及恐嚇威脅的留言一律存證，有必要就報警！」

網友看到酸民不攻擊性留言，紛紛留言出意見回應酸民「封鎖就好了，網路酸民無極限」、「可能精神不正常，檢舉再封鎖」、「不準欺負我們的國民寶寶」、「靖哥就直接報警處理了吧，跟他客氣什麼」，現在酸民似乎法律意識薄弱，隨時到別人粉專版面放火，則有粉絲直接貼條文「根據刑法 305 規定，恐嚇罪的法律條文為，以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」、