如果兒童劇團與TCFA台灣連鎖暨加盟協會跨界合作的新劇「超時空總動員–連鎖返應」17、18日即將開演！「超時空總動員」由劇團團長趙自強帶著團隊，深入訪談多位指標品牌創辦人，從他們的人生故事提煉出屬於台灣土地的價值，進一步創造出這齣兒童劇；信義房屋支持藝文演出，提供免費演出票券分享給社區民眾，長期深耕社區的第一線房仲同仁，也踴躍邀請鄰里住戶、幼兒園親子共襄盛舉，一起以實際行動力挺！

意外穿越時空的小男孩，回到阿公小時候的年代，他想盡辦法要回家，到處尋找該做什麼事情才能開啟「時空之門」？在這段旅程中，他結識許多好朋友，透過這些無邪的眼光，看到始終存在台灣社會中的美德，無論是講公平主持正義、雖然常常出錯但卻從不放棄自己，又或是小小年紀就想幫助別人，展現了「成功的超能力」。劇團採訪信義企業集團創辦人周俊吉在內的12位指標品牌創辦人、3位二代企業家接班人，彙集他們的人生故事，最終提煉出貫穿這齣戲劇的每一項「超能力」，17、18日於台北國父紀念館正式開演。

信義房屋長期支持藝文活動，同時由內而外推動ESG，希望成為居住生活第一品牌、替社區打造「永續好生活」，不僅長期深耕社區，推出「信義捕手」的紗窗修繕服務、協助中元普渡及辦理區權會，每逢節日也會將親子DIY等活動帶進社區，邀請居民同樂；此次提供票券並免費分送給住戶，獲得許多第一線房仲同仁響應，踴躍邀請客戶、社區居民進場觀看「超時空總動員–連鎖返應」。

信義房屋樹林站前店專員洪又強過去就曾與社區、里長合作，舉辦耶誕節、元宵節手作DIY等活動，深受親子喜愛；這次他透過里長的管道，自己也主動邀請幼兒園親子、社區住戶一起進場欣賞兒童劇，獲得多達近30位的親子響應，許多家長都相當期待有機會帶孩子進場看戲、希望增加不同的生活體驗。

信義房屋南京店店長何枚儒則笑說，長期深耕社區進行「信義捕手」、DIY活動等社區服務，幫助住戶解決煩惱、省去找師傅修繕的心力，或是舉辦親子活動，看見小朋友笑得很開心，「能幫助需要幫助的人，就是最大的意義！」因此，這次分店也透過與社區之間的Line群組，將贈票訊息分享給住戶，同樣獲得很高的參與度及好評。