展覽現場也將播放由隆中向上教育基金會支持，楊力州監製X新世代導演執導的《怪咖系列》紀錄片之〈關於半夜夢到林默娘乘著海湧把垃圾都丟到我的未來這件塑好像是真的〉。（知本老爺酒店提供）

本次展覽集結11位藝術創作者，透過平面插畫和立體作品探討環保議題。（知本老爺酒店提供）

知本老爺酒店為讓民眾在享受五星住宿、溫泉風呂，以及台東知本的翠綠山林時，也能共同友愛環境，從旅遊生活開始實踐環保，近期推出「Dating with Earth友善生活體驗」秋季限定專案，即日起至10月31日期間入住，雙人行一泊二食每晚只要7800元＋10％起，還能帶走藝術家工作室Underground Studio為知本老爺獨家設計的環保護照套，更可參觀老爺酒店集團攜手隆中向上教育基金會「Every Day Is Earth Day！52種與地球好好相處的方法」插畫展。

今年秋季，知本老爺與藝術家工作室Underground Studio合作，結合酒店住宿體驗及其透過設計解決資源浪費問題的品牌概念，凡預訂「Dating with Earth友善生活體驗」秋季專案，即贈印有知本老爺Logo，以回收帆布製成的知本老爺X Underground Studio獨家護照套取代原有紙本房卡套，在愛護環境的同時，展現與眾不同的綠色時尚。

預訂本專案之住客，還可參加Underground Studio口袋怪獸手作包DIY活動，在回收布料收納包上盡情揮灑創意，拓印出獨一無二的口袋怪獸，落實環境友善精神，創造多采多姿的環保生活！專案期間和酒店一樓打卡牆合照並上傳至個人臉書，標記 ＃知本老爺酒店 ＃友善生活體驗，就有機會將Underground Studio復古零錢包帶回家。

除此之外，老爺酒店集團攜手隆中向上教育基金會為響應世界地球日52週年共同舉辦的「Every Day Is Earth Day！52種與地球好好相處的方法」插畫展，即日起至10月31日，將以「生物多樣性」為主題，在綠意環繞、坐擁豐富生態的知本老爺展出，由11位藝術創作者透過多樣風格與色彩，從關注雨林環保組織、帶孩子認識瀕危物種、拒絕外來種等生活角度切入，邀請民眾從日常開始關懷地球。

除了平面插畫和立體作品，現場也將播放由隆中向上教育基金會支持，楊力州監製X新世代導演執導的《怪咖系列》紀錄片之〈關於半夜夢到林默娘乘著海湧把垃圾都丟到我的未來這件塑好像是真的〉，向民眾介紹一群愛護海洋的熱血人士，如何一步一步讓海龜重新洄游，翻轉小琉球永續意識的真實過程。預訂本專案請至知本老爺官網。