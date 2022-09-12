法國電力供應商Électricité de Strasbourg搞出大烏龍，在歐洲能源危機的當下，該公司竟然出現超賣電力的交易錯誤，使得公司出現6030萬美元（約新台幣18億）損失，導致法國被迫向英國、西班牙等鄰國求救，透露可能出現電力短缺的危機。

Fortune、金融時報報導，法國東部地區的電力供應商Électricité de Strasbourg在上周二與上周三的兩筆交易中，誤將2.03 GW與5.75GW（Gigawatt；百萬瓩）賣出，而為了彌補超賣的損失及調整產能的費用，虧損金額高達6030萬美元。

屋漏偏逢連夜雨，法國也因此事出現電力危機，因此向英國、西班牙及德國求援，呼籲鄰國能夠出口更多電力，法國電力公司握有Électricité de Strasbourg的多數股權。

報導提到，這樣的緊急狀況並不常見，有能源公司擔心，如果今年冬天歐洲電力短缺問題嚴重，歐洲內部天然氣與電力的交易可能會因此中斷，各國尋求自保。

法國政府持續對核電營運商法國電力公司施加壓力，要求其在今年冬天以前修復營運與設備問題，此前反應爐出現鏽蝕狀況，使得發電產量降至數十年來的新低點。