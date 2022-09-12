王品集團（2727）8月合併營收18.6億元，月增13.49％、年增31.42％，創單月營收新高。台灣事業群營收13.5億元，月增13.77％、年增63.17％，也創單月歷史新高，較舊紀錄大增近1億元。大陸事業群持續回溫，營收5.1億元，月增12.77％，年減幅度逐月收斂至13.29％。王品兩岸前8月累積營收116.7億元、年增7.78％。

展望後市，王品集團8月於台灣展店8家，涵蓋鍋物、中餐、日料品牌，9月預計再開5家新店，包含「12MINI快煮鍋」持續推動大展店計畫、「肉次方」進軍台南、「尬鍋」至桃園拓點，日前已順利達成台灣300店的里程碑，預估第四季將突破台灣307店歷史紀錄，再創高峰。

王品8月營收創高，主要受惠疫後消費潮與暑假、父親節商機帶動，輔以8家新展店效益發揮，王品台灣事業群8月業績強勁成長，一舉突破13億元大關，高達7家門店破千萬營收。吃到飽品牌表現續旺，和牛鍋物吃到飽「和牛涮」、「嚮辣」與燒肉吃到飽「肉次方」共5家門店創千萬業績，其中「肉次方」台中文心崇德店更改寫品牌單月營業額新高，顯示疫情回穩後消費力、食力同步爆發，此外「夏慕尼」中山北店、「享鴨」板橋縣民大道店也入榜。

迎接9月中秋連假，王品集團燒肉品牌「Oh my！原燒」、「肉次方」、「最肉」於一個月前即滿訂，此外看好中秋宅商機，也推出7款外帶中秋燒肉禮盒應戰，零售品牌「王品嚴選」則整合集團採購肉品、海鮮優勢，推出千元有找、海陸雙饗等4款中秋燒肉組，打入7-ELEVEN、foodpanda、MOMO購物網等5大通路，均有望挹注9月業績表現。