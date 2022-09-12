周一歐洲股市開高，投資人押注歐洲央行（ECB）將有更多大幅升息的動作，帶動銀行股連漲第三個交易日。
泛歐STOXX 600指數目前上漲0.51%。上周五該指數收漲1.52%，報420.37點，周線收漲1.06%，為4周以來周線首度收紅。
目前銀行股指數勁揚漲1.1%，延續上周四歐洲央行升息75個基點 並預告會進一步升息以來的強勁升勢。數家銀行預期歐洲央行將在10月會議再次升息75個基點。
投資人亦持續關注歐洲迫在眉睫的能源危機。歐盟成員國能源部長上周五要求布魯塞爾當局在近日內起草提案，以限制非天然氣能源公司的營收，並提供電力公司維持營運的資金援助。
在主要市場方面，英國富時100指數目前漲0.95%，德國DAX指數漲1.26%，法國CAC 40指數漲0.82%，義大利富時MIB指數漲1.18%，西班牙IBEX 35指數漲0.90%。
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