郭鬼鬼擔任福爾摩沙公益大使。（紅心字會提供）

「雪乳戰神」郭鬼鬼今（12日）出席紅心字會記者會，擔任福爾摩沙公益大使的她將攜手國際名攝影師張宏聲贈作品助貧童，過去她的臉書粉專突被消失，又遇到教育部聘書照下架、南美館亞洲地獄展等事件，成為新聞話題人物。

郭鬼鬼直言心情不會因此受到影響，而是學會用欣賞藝術作品來看待，「個人的喜好不同，藝術層次也不同」，她說，新聞事件若換個主角可能就沒事，假若我是平凡人的話，就不會有人去這樣關注我，也不會一直用我的身材，這類的刻板印象來束縛女性或做道德綁架。

再被問到廖老大槓上館長事件，郭鬼鬼說：「2位都是知名公眾人物，可以用實力去幫助更多有需要幫助的人，可以拿權狀做公益，不要拿權狀吵架；如果館長或廖老大要做公益活動，我願意無條件參加。」

未來的規劃？郭鬼鬼說接下來會努力創造作品，「我想讓大家看到郭鬼鬼也是可以做很多事情的，不是只有寫真女星、網紅身分而已」，她也說將來想往戲劇、主持界發展，並向製作人喊話希望有機會發行音樂作品。